Die Mitglieder des Lorscher Skiclubs erlebten bei ihrer einwöchigen Skitour Anfang März nach Ellmau in der Region Wilder Kaiser all das, was ein Skifahrer braucht: genügend Naturschnee unter den Skiern, strahlende Sonne am Himmel und perfekt präparierte Pisten.

Auch die Unterbringung im beliebten Hotel Christoph trug zu der guten Stimmung bei. Damit stand nichts mehr im Wege, die weite

...