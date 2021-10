Lorsch. Der Rassegeflügelzuchtverein 1907 Lorsch plant in diesem Jahr wieder eine Lokalschau. Die Präsentation der besten Tiere, die „mit viel Liebe und Aufwand“ gezüchtet und gepflegt werden, wird am 21. November ab 10 Uhr in der Ausstellungshalle im Lagerfeld stattfinden. Es gelten die zum Ausstellungszeitpunkt vorgegebenen Corona-Regeln. red

