Lorscher Frühlingstage: Gedichte hängen in den Bäumen

Lorsch. Der Fußweg nach Lauresham wird manchmal als zu lang beurteilt. Derzeit ist solche Kritik nicht zu hören. Der Weg im Klosterfeld kann vielen momentan kaum lang genug sein.

AdUnit urban-intext1

Denn für ein paar Tage hat sich die asphaltierte und autofreie Strecke in eine kleine Poesie-Meile verwandelt. Im Rahmen der in Lorsch laufenden „Frühlingstage“ wurden jedenfalls Gedichte in die Obstbäume gehängt, die die alte Bensheimer Straße säumen. Die Wegesränder sind zudem mit von Kindern bemalten Holzblumen verziert.

„Viel Wind um nichts“

„Viel Wind um nichts“, meint ein Paar zwar, das sich von der Aktion wenig beeindruckt zeigt. Auch die meisten Rennradfahrer drosseln ihr Tempo nicht. Bei vielen Familien, die im Klosterfeld mit ihrem Nachwuchs das Fahrradfahren lernen oder mit Kinderwagen, Roller oder Rollschuhen Richtung Weschnitz und Bensheim unterwegs sind, muss man aber auf Zick-Zack-Bewegungen gefasst sein. Denn manche Kinder entdecken spontan die von ihnen gefertigten Blumen, viele Spaziergänger steuern alle der rund 20 Gedichtstationen an, um die poetischen Werke zu lesen.

AdUnit urban-intext2

„Uns gefällt’s“, erklärt ein Paar begeistert, das sich aus Mannheim nach Lorsch aufgemacht hat, in der Zeitung von den Frühlingstagen gelesen hat und sie für eine „gute Idee“ hält. „Toll gemacht“, lobt auch ein älterer Herr, der mit einem Freund einen Gedichttext gefunden hat, den beide im „Sängerbund Hüttenfeld“ bereits dargeboten hatten. Wegen Corona muss das Vereinsleben schon so lange pausieren, bedauern die beiden.

In Schönschrift handgefertigt

AdUnit urban-intext3

Die Auswahl der Gedichte hat das Team „Leseschwarm 2.0“ gemeinsam mit dem Kulturamt besorgt. Nicole Margraf, Sibylle Römer, Karlheinz Mulzer, Heidrun Scheyhing und der erst 18 Jahre alte Moritz Rougelis haben sich viel Arbeit gemacht. Die Strophen haben sie handschriftlich und in gut lesbarer Schönschrift mit Acrylfarbe oder Filzstift auf große Tapetenreste gemalt. Inhaltlich haben sie auf eine breite Bandbreite geachtet.

AdUnit urban-intext4

Alte Meister wie Johann Wolfgang von Goethe oder Wilhelm Busch sind ebenso vertreten wie zeitgenössische und einer großen Öffentlichkeit weniger bekannte Autoren. Dazu zählt etwa Marjana Gaponenko. Die ukrainische Schriftstellerin war schon mit Lesungen und Workshops in Lorsch zu Gast.

Berühmte Zeilen werden im Klosterfeld präsentiert. „Frühling lässt sein blaues Band“ von Eduard Mörike ist dabei. „Leben ist Einsamsein“, werden Leser im „Nebel“-Gedicht von Hermann Hesse erinnert. Georg Britting springt „himmlisches Eis auf den Tisch“, als er „am offenen Fenster bei Hagelwetter“ schreibt.

Die Reime „Baum im Herbst“ von Friedrich Nietzsche lassen einen Leser in Lorsch lauf auflachen: „Was habt ihr plumpen Tölpel mich gerüttelt“ beginnt der Text, in dem sich der Obstbaum am Ende für die unfreundliche Behandlung revanchiert, in dem er dem ungeduldig Erntenden die Früchte auf den Kopf wirft.

Das Anliegen der Leseschwarm-Aktiven, Lesern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, gelingt auch mit Heinrich Heines Strophen „Sie saßen und tranken am Teetisch / und sprachen von Liebe viel“. Daheim habe sie „schöne Gedichtbände“, erzählt eine Dame angetan, die erstmal in Lorsch zu Besuch ist. Die Lyrik in den Bäumen will sie zum Anlass nehmen, diese zu Hause mal wieder zur Hand zu nehmen.

Auch Birgit Löbig kennt viele der Texte. Die Deutschlehrerin ist mit ihren drei Kindern im Klosterfeld unterwegs. Zwei ihrer Töchter sind auf der Suche nach den Blumen aus Holz, die sie selbst im Kindergarten beziehungsweise in der Wingertsbergschule bemalt haben. Die Frühlings-Aktion sei nebenbei hervorragend geeignet, um die Kinder erfolgreich zu einem Ausflug an die frische Luft zu bewegen, freut sich Bigit Löbig.

Noch bis morgen (Sonntag) hängen die knapp 20 Gedichte in den Bäumen Richtung Lauresham. Im Rahmen der Frühlingstage wird zudem zum Besuch im Pfingstrosengarten an der evangelischen Kirche eingeladen. Am öffentlichen Bücherregal am Lorbacher Haus auf dem Benediktinerplatz sind Bücherfreunde heute und morgen zum „Blind date with a book“ willkommen. Auch die Straßenkreide, zu haben vor dem Kulturamt, werde gerne abgeholt, an vielen Orten in Lorsch, etwa am Wingertsberg mit einem Kloster-Motiv, sei eindrucksvolle Straßenmalerei entstanden, berichtet Dewald.

Um Andrang wegen Corona zu vermeiden, gibt es keine Aktionen, die an bestimmte Uhrzeiten gebunden sind. Insgesamt laufen die Frühlingstage bis Pfingsten.