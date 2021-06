Vielerorts fielen Ferienspiele im vergangenen Jahr aus. In Lorsch wurde aber auch in der Corona-Krise dafür gesorgt, dass Kinder nicht wochenlang allein bleiben müssen. Es wurde ein kompaktes Programm auf die Beine gestellt. Sinkende Inzidenzzahlen und Lockerungen machen es nun möglich, dass es auch in diesem Jahr wieder Ferienspiele geben kann in Lorsch – zur Freude vieler Familien, die nicht

...