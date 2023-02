Lorscher Erstklässler feierten ihren 100. Schultag

Lorsch. Der erste Schultag wird in fast jeder Familie gefeiert. Auch dem Schulabschluss wird, zumindest wenn er einigermaßen erfolgreich war, oft ebenfalls eine größere Feier gewidmet. Dazwischen gibt es Klassen-, Sommer- und Weihnachtsfeste.

Ein 100. Schultag wird bislang allerdings selten gewürdigt. An der Wingertsbergschule ist das anders. Die insgesamt rund 140 Erstklässler der Lorscher Grundschule feierten jetzt, dass sie seit 100 Tagen Schulkinder sind. Lehrerin Mechtild Brettinger hatte die Idee dazu - bei den Kindern kam dieser besondere Schultag bestens an.

Die Einschulung für die jungen Lorscher liegt schon einige Monate zurück. Anfang September gingen sie mit ihren Schultüten erstmals in die Klassenräume. Erst in dieser Woche aber stand für sie jetzt der 100. Schultag an, schließlich waren zuvor noch allerhand Ferien- und Feiertage abzuziehen, in denen es keinen Unterricht gab.

Die Zahl 100 stand am Donnerstag für die insgesamt sechs ersten Klassen am Wingertsberg mehrfach im Mittelpunkt. Mechtild Brettinger, Lehrerin der 1b, hatte sich im Vorfeld viel Arbeit gemacht, um den Kindern einen Eindruck von dieser Zahlengröße zu vermitteln. Im dreistelligen Zahlenraum wird in der ersten Klasse schließlich üblicherweise noch nicht gerechnet.

Interesse wecken an der 100, das gelang den Pädagogen aber sehr gut. Zahlreiche Stationen waren im Klassensaal aufgebaut - an jeder begegnete den Kindern die wichtige Zahl. An der Tafel war aufgezeigt, dass sich 100 einfach in zehn kleine Zehner-Päckchen aufteilen lässt. Die Schüler konnten sich aussuchen, an welcher Station sie zuerst arbeiten wollten.

Die Gummibärchen waren sofort weg

Nicht überraschend, dass die Erstklässler zwischen den Aufgabenstationen sofort das kleine Schälchen mit den 100 Gummibärchen entdeckten. Die Fruchtgummis sollten als Nachtisch ebenso wie die Mini-Kekse, Smarties und Cranberries auf ein Zeichenblatt mit 100 Kästchen sortiert werden, bei dem dazu aufgefordert wurde, 100 Dinge zu sammeln. Viele verschwanden natürlich schon vorher im Mund, nur von den Cranberries blieben zahlreiche übrig.

Auch anspruchsvollen Aufgaben widmeten sich die Kinder mit Begeisterung. Mit 100 Pappbechern sollte beispielsweise ein Turm gebaut werden. Kein Problem war das für Lena, Leo, Ali und ihre Klassenkameraden. Mit jeweils 100 Teilen sollte ein Puzzle gelegt werden, aus 100 Legosteinen etwas gebaut werden. Mechtild Brettinger war erfreut darüber, mit welcher Konzentration und „Seelenruhe“ erfolgreich gearbeitet wurde.

Der Gedanke an 100 Kniebeugen mag viele Erwachsene schrecken, Erstklässler scheinen solche Herausforderungen zu mögen. Auf dem Pausenhof hatten sie jedenfalls viel Spaß dabei, auf diese Weise etwas außer Puste zu kommen.

Lehrerin Denise Wurster-Bergoint hatte nicht nur ein Auge auf ihre Schützlinge, sie demonstrierte auch selbst, wie die sportlichen Aufgaben zu erledigen sind. Auch am Stück an die 100 Hampelmänner springen, schafften Kinder beinahe mühelos, es ist aber nicht auszuschließen, dass sie sich ein bisschen verzählt haben.

Monster mit lila Augen

Auch in der Klasse von Jasmin Neudecker zeigten sich die Kinder von der Stationen-Arbeit angetan. Hanna, Anna und Nina fertigten Papierketten aus 100 Gliedern. Auch die Aufgabe, Monster mit zehn Armen und zehn lila Augen zu malen, stand an.

Mechtild Brettinger freute sich, dass Schüler ihr erzählten, sie hätten in den 100 Schultagen neue Freunde gefunden - und sie hätten gelernt, auch mal 100 Sekunden oder noch viel länger ganz leise zu sein.

Fragt man Lorscher Erstklässler direkt, ohne Lehrerin in der Nähe, ob sie noch immer gerne in die Schule gehen, kommt tatsächlich von allen sofort immer dieselbe Antwort: Ja.