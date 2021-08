Lorscher Edelstahl-Weinpressen sind weltweit ein gefragtes Gut

Lorsch. Wo die Trauben herkommen und wie sie gedeihen, das sind für jeden Weinliebhaber wichtige Themen. Wie die Früchte gepresst werden, ist eine Frage, die weniger von Interesse ist. Zu Unrecht möglicherweise.

Hört man jedenfalls Ulrich Willmes zu, ist sie durchaus von Bedeutung. Willmes ist Chef der gleichnamigen Firma in Lorsch - und seine Pressen werden von dort aus in die ganze Welt geliefert.

Die Lorscher CDU ließ sich jetzt von ihm über das Firmengelände führen. Anlass war der innerörtliche Umzug des Unternehmens, das für die Produktion seiner Pressen mehr Platz benötigte und froh war, dass dieser in Lorsch zur Verfügung gestellt werden konnte. Neue Adresse von Willmes ist jetzt ein Areal direkt an der gut frequentierten Bensheimer Straße. Dort dürfte das mit Willmes-Fahnen beflaggte Gelände auch vielen Autofahrern bereits aufgefallen sein. Was dort hergestellt wird, weiß aber nicht jeder.

Dabei ist Willmes ein Traditionsbetrieb und kann auf eine mehr als 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. 1918 wurde der Betrieb von Josef Willmes, dem Großvater des heutigen Chefs, gegründet. 1951 wurde, durch die Ingenieure bei Willmes, ein neues Kapitel in der Presstechnologie aufgeschlagen: Den Pionieren gelang die Erfindung einer pneumatischen Traubenpresse. Die Doppelmembrantechnik ist patentiert, die Pressen aus Edelstahl - die größten sind mehr als drei Meter hoch - ermöglichen mit der besonderen Technik schonende Pressungen mit höchsten Hygienestandards in vergleichsweise kurzer Zeit.

Die Besucher, unter ihnen auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesforschungsministerium und CDU-Kreisvorsitzende Michael Meister, staunten nicht schlecht über die zum Teil riesigen Werkstücke aus Edelstahl, die in Lorsch produziert werden. Mit Holzfass-Romantik haben sie wenig gemein. „Wir bauen die Presse, von der der Winzer immer geträumt hat“, sagt der 63 Jahre alte Ulrich Willmes, also: keine Ware am Stück. Die zwei Produktlinien - Merlin und Sigma - sind für unterschiedlichste Volumina konzipiert.

85 Tonnen in zwei Stunden fertig

85 Tonnen frische Trauben können mit dem System, auf das sich die Lorscher spezialisiert haben, zum Beispiel in rund zwei Stunden gepresst sein. Es gibt aber auch zahlreiche kleinere Modelle für geringere Mengen. Geliefert werde bei allen eine Technik, die dem Winzer höchste Mostqualität bei unkomplizierter Arbeitsweise ermögliche. Zum Rundgang gehörte auch ein Film, aufgenommen von einer Kamera, die in der Presse deponiert war.

Ist der Markt aber nicht gesättigt? Diese Bedenken höre er seit Jahren, verneinte Willmes die Frage. Der Weinkonsum ist deutlich weniger rückläufig als etwa der von Bier.

Daheim darf es besserer Wein sein

In der Corona-Krise sei bedingt durch die Einschränkungen in der Gastronomie mehr Wein daheim getrunken worden - im Vergleich zum Konsum außer Haus griffen die Verbraucher dabei dann aber zu besseren Produkten, berichtete Willmes. Der Trend zu qualitätsvollem Wein komme einem Unternehmen, das in hohem Maß auf Qualität setzt, zugute. Auch Bio-Winzer schätzten die Lorscher Presstechnik, die ungewollte Oxidations- und Umwelteinflüsse verhindert.

Willmes hat knapp 40 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei zwölf Millionen Euro im Jahr, die Waren aus Lorsch werden zu fast 90 Prozent exportiert. Zu den Herausforderungen im stark saisonal geprägten Geschäft des Mittelständlers gehöre die geografische Weite des Marktes, den sein Team in fünf Sprachen betreue, sagte Ulrich Willmes. Manche Maschine sei mehrere Wochen auf dem Meer unterwegs, bis sie das Ziel erreicht.

Im verkehrsgünstig gelegenen Lorsch fühle man sich sehr wohl, unterstrich Willmes. Von Bensheim aus war das Unternehmen 2010 zuerst in die Lorscher Dieterswiese gezogen. Dort sei man aber dann an die Grenzen gestoßen, skizzierte Ulrich Willmes mit Blick auf die langfristige Entwicklung.

Statt 6000 hat der Betrieb nun 10 000 Quadratmeter zur Verfügung. Lkw-Begegnungsverkehr bei gleichzeitiger Entladung bereitet keine Schwierigkeiten mehr, es gibt Platz für die Service- und Reparaturdienste und für die Versuchswerkstatt. Gewünscht wird für die Zukunft unter anderem eine Kranbrücke.

Natürlich wolle man immer auch neue Lösungen für den Markt entwickeln. Müssen sich Unternehmer nebenbei um Angelegenheiten wie langwierige Baugenehmigungsverfahren kümmern, dann fehle ihnen diese Zeit für die eigentliche Aufgabe, machte Willmes für sich und Kollegen gegenüber den Christdemokraten deutlich.

Es wäre hilfreich, wenn sich manche Entscheidungsprozesse verkürzen ließen. Auf jeden Fall sollte über Vorhaben frühzeitig informiert werden, hieß es von Seiten der Kommunalpolitiker. Baukonferenzen einzuberufen, könnte eine Möglichkeit sein, die Unternehmer zu entlasten. Man strebe eine Vermittlerrolle an, machten die politisch engagierten Besucher deutlich. (sch)