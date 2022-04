Lorsch. Üblicherweise ist das Lorscher Bürgerbüro am dritten Samstag eines Monats geöffnet. In diesem April wäre das aber der Karsamstag, also der Samstag vor Ostern. An diesem Datum bleibt das Haus in der Neckarstraße 2 aber geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geöffnet am 9. April

Die Samstagsöffnung des Bürgerbüros wird deshalb im April um eine Woche vorgezogen. Geöffnet ist deshalb bereits am kommenden Samstag (9.). Die Samstags-Öffnungszeit läuft immer von 10 bis 12 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2