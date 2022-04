Lorscher Boulespieler starten in die Saison

Lorsch. Mitglieder und Freunde des Partnerschaftsvereins Lorsch lädt Boule-Spielleiter Wolfgang Lenz am heutigen Mittwoch, 13. April, um 17 Uhr zu einem ersten Training auf dem Platz am Birkengarten ein. Mit dem bei Freunden des französischen Sports bekannten Slogan „Allez les Boules“ startet dann die Saison des Jahres 2022.

Gespielt wird in der kommenden Zeit zweimal im Monat, jeweils am zweiten und vierten Mittwoch um 17 Uhr. Für den 11. Mai hat Wolfgang Lenz die Boule-Freunde des TV Einhausen zum Rückspiel in Lorsch eingeladen. Dieser Wettkampf konnte im Herbst wegen der Pandemie nicht mehr durchgeführt werden. Die Zusage hat Wolfgang Lenz bereits erhalten.

Das große Vereinsturnier hat Wolfgang Lenz terminiert für Samstag, 15. Oktober. „Der Samstag hat sich bewährt. Gestartet wird um 13 Uhr. Dann bleibt genügend Zeit zum Spielen und wir kommen nicht in die Dämmerung“, erklärt er diese Terminierung. Er hofft auf eine rege Beteiligung. ml

