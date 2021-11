Ein 63-jährige Lorscher musste nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, war der Mann mit seinem VW-Crafter auf der B 47 in Höhe des Bürstädter Ortsteils Riedrode in Fahrtrichtung Worms unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache in den

...