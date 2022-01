Lorscher Ausländerbeirat lädt zur Sitzung ein

Lorsch. Seit dem vorigen Jahr hat Lorsch erstmals einen Ausländerbeirat. Das Gremium, dem insgesamt neun Mitglieder angehören, konstituierte sich im Frühjahr 2021, zum Vorsitzenden wurde der Österreicher Alois Cermak gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wegen Corona ist die Zeit bis zur ersten regulären Sitzung länger geworden, als zunächst geplant. Jetzt aber ist ein Termin anberaumt. Getagt wird am 15. Februar (Dienstag) um 19.30 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal. Die Tagesordnung wird noch im Einzelnen festgelegt. Ein Punkt könnte sich mit Corona-Testzentren befassen, so Cermak auf Nachfrage. Die Dokumentation des Wohnorts für Ausländer werde dort bislang offenbar uneinheitlich geprüft, was die Bereitschaft, sich testen zu lassen nicht fördere. sch