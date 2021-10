Lorscher Altersturner wandern

Lorsch. Da das Wetter in diesem Oktober bislang nicht zu einer Radtour einlädt, haben die Lorscher Altersturner beschlossen, stattdessen eine Wanderung durchzuführen. Treffpunkt für die Mitglieder der Altersturner der Turnvereinigung Lorsch ist am 22. Oktober um 16 Uhr an der Sporthalle im Ehlried. Hier ist der Ausgangs- und Endpunkt zu einer rund zweistündigen Herbst-Wanderung durch die südliche Lorscher Gemarkung. Der Abschluss ist geplant in der Sportgaststätte Ehlried zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein. Altersturner, die nicht mitwandern können, treffen sich um 18 Uhr in der Gaststätte. Bei Regenwetter fällt die Wanderung aus. Der Treffpunkt für alle Interessenten ist dann um 18 Uhr in der Gaststätte. ml

