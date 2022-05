Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung in Berlin hat sich die FDP nach eigener Aussage auch zum Ziel gesetzt, Entscheidungs- und Verfahrenswege zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund zeigte sich der Bergsträßer FDP-Bundestagsabgeordnete Till Mansmann am Samstag sehr zufrieden, den neuen Beauftragten der Bundesregierung für Schienenverkehr, Michael Theurer (FDP), in Lorsch begrüßen zu

