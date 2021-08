Das Interesse war groß, der Paul-Schnitzer-Saal am Donnerstagabend so gut besucht, wie es die Corona-Auflagen derzeit zulassen. Die Naturschutzverbände BUND und Nabu hatten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen über ein Thema, das jeden betrifft: Was essen wir und wie werden Obst und Gemüse von den Bauern künftig hergestellt? Die Debatte war lebhaft, viele Landwirte meldeten sich zu Wort, von

...