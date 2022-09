Am kommenden Freitag und Samstag (9./10.) dreht sich in der Nibelungenhalle alles um den Sport. Gemeinsam mit dem Sportkreis Bergstraße richtet die Stadt zum Auftakt einen Tag des Kita-Sports aus, am Samstag folgt dann ein Tag der Sportvereine mit einem unterhaltsamen kleinen Sportprogramm und zahlreichen Ehrungen für herausragende Leistungen.

Eröffnet werden beide Veranstaltungen durch

...