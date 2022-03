Lorsch lädt ein zum Aktionstag für die Ukraine

Lorsch. Das Thema stand zunächst nicht auf der Tagesordnung für die Sitzung des Lorscher Haupt- und Finanzausschusses. Aber es ist so drängend und allgegenwärtig, dass die Gremiumsmitglieder bei ihrer Zusammenkunft am Dienstagabend sofort alle dafür stimmten, es auf die Agenda zu nehmen. Es geht um die Ukraine. Beschlossen wurde, dass in Lorsch ein Aktionstag organisiert wird, um Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Erster Stadtrat Alexander Löffelholz, der Bürgermeister Christian Schönung in der Sitzung vertrat, informierte kurz über das Vorhaben. Vertreter aller Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung hätten sich gemeinsam mit Bürgermeister Schönung im Rahmen einer Videokonferenz über eine Hilfsaktion beraten und für diesen Aktionstag den 2. April (Samstag) als Termin vorgeschlagen. Die Lorscher Kommunalpolitik wolle „ein Zeichen setzen für die Ukraine“, erklärte Löffelholz.

Die Farben der Ukraine werden am 2. April in Lorsch präsent sein.

Das Signal soll nicht allein ein symbolisches sein. In Lorsch will man es nicht bei einer Mahnwache belassen. Mahnwachen seien selbstverständlich in Ordnung, stellte Löffelholz klar. Natürlich soll auf die Not der Menschen, verursacht durch den Krieg, auf vielerlei Art aufmerksam gemacht werden. Beim Aktionstag soll aber ausdrücklich auch eine finanzielle Unterstützung zusammenkommen. Geld werde gebraucht für „die Ukrainer, die zu uns kommen und in großer Zahl noch kommen werden“.

An dem ersten Samstag im April soll es in der Zeit von 10.30 bis etwa 15 Uhr Stände auf dem Benediktinerplatz geben. Es soll „um finanzielle Unterstützung geeigneter Maßnahmen“ gebeten werden. Getränke und Waffeln sowie Brötchen mit Würstchen wollen Vertreter der Lorscher Fraktionen an die Besucher des Aktionstags unentgeltlich abgeben – gegen freiwillige Spenden.

Auf die Profis vertrauen

Die Lorscher Parteien wollten eine gemeinsame Aktion gestalten, von der die Betroffenen unmittelbar profitierten, erläuterte Matthias Schimpf (Grüne). Es sei damit zu rechnen, dass „in nächster Zeit“ etwa 4000 Menschen im Kreis Bergstraße unterzubringen seien. Es bedürfe einer Vielzahl von Aktivitäten.

Es gebe „viele Menschen, die helfen wollen“, sagte Schimpf. Er warb aber dafür, dabei auf „professionelle Strukturen“ zu setzen, wie sie etwa über den Kreis Bergstraße geboten werden, denn „diese Hilfe kommt an“. Mancher privat organisierte Konvoi stecke dagegen an der Grenze fest, die Hilfsgüter könnten so manchmal nicht wie erhofft schnell ans Ziel gelangen.

Kriegsfolgen bleiben ein Thema

Private Hilfsaktionen seien gut, auf die Profis zu setzen, vielleicht noch besser, stimmte Dirk Sander (SPD) zu. Mancher frage sich außerdem, warum es in Lorsch erst am 2. April eine große Aktion geben wird, fügte Sander an. Krieg sei schließlich bereits seit drei Wochen. Alle seien „noch geschockt davon, dass das in Europa möglich ist“, so der SPD-Fraktionschef. Der Aktionstag in Lorsch sei aber „nicht zu spät“ terminiert, unterstrich er.

Viele Menschen auch an der Bergstraße hätten das Bedürfnis, über das Geschehen in der Ukraine zu sprechen, sagte auch Matthias Schimpf. „Das wird auch am 2. April noch Thema sein“, zeigte er sich überzeugt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde beschlossen, dass für den Einkauf der Speisen und Getränke sowie weiterer Materialien ein Budget von bis zu 5000 Euro aus der Haushaltsstelle Corona-Hilfen zur Verfügung gestellt wird. Von Seiten der Stadt wird für die Infrastruktur, also Strom, Wasser und Bierbänke gesorgt, zudem wird eine Lautsprecheranlage gestellt.

Alle Erlöse würden also „1:1 weitergereicht“, machte Ferdinand Koob (CDU) klar, es kämen beim Aktionstag keinerlei Kosten obendrauf . Er sehe eine „große Hilfsbereitschaft überall“. Es sei gut, dass es in Lorsch nicht nur eine Mahnwache, sondern finanzielle Unterstützung geben solle, um dem „großen Leid“ etwas entgegenzusetzen.

Viel Geld erhofft

Dass die Kosten über das Konto der Corona-Hilfen gedeckt werden können und nicht von der Spendensumme abgezogen werden müssten, sei gut, stellte auch Sander heraus. Es sei nun zu hoffen, dass der Aktionstag „viele Mitstreiter“ finde und dass „viel Geld“ zusammenkomme.

Matthias Schimpf erinnerte daran, dass man auch die Entwicklung der Corona-Lage im Blick behalten müsse. Seit einiger Zeit steigen die Infektionszahlen wieder. Es sei daher ein Termin zu setzen, an dem spätestens darüber zu entscheiden sei, ob der Aktionstag wie gedacht stattfinden kann. Denn die Veranstaltung werde viele Menschen in die Innenstadt bringen, auch Einzelhandel und Gastronomie in der Stadtmitte könnten davon profitieren.

Die jetzt durch den Beschluss des Finanzausschusses zur Verfügung gestellten Mittel von 5000 Euro aus der Corona-Haushaltsstelle würden wohl nicht in Gänze ausgeschöpft werden müssen, erklärte Alexander Löffelholz. Es sei aber gut, damit einen „kleinen Puffer“ zu haben, meinte er. Der Erste Stadtrat erinnerte außerdem daran, dass weiterhin auch Wohnraum für die Flüchtlinge gebraucht werde. Eigentümer, die solchen bereitstellen können, sollen dies beim Kreis Bergstraße melden. Löffelholz wies darauf hin, dass dabei vor allem langfristig nutzbare Wohnungen gesucht seien und nicht ein Zimmer, das nur wenige Wochen frei sei.