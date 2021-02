Lorsch. Bei der Beratung des Haushalts, der im Finanzausschuss einstimmig beschlossen wurde, war auch die Welterbestätte ein Thema. Für die SPD beantragte Fraktionschef Dirk Sander, 50 000 Euro im Etat zu veranschlagen, um eine Beleuchtung entlang der Klostermauer zu ermöglichen. Der Weg am Karolingerplatz entlang der hohen Mauer, die neben Königshalle und Kirchenrest zu den wenigen originalen Relikten aus der Klosterzeit gehört, sei „ein dunkler Weg in Lorsch“.

Stockfinster und ein „Angstraum“

Im Winter sei dieser Bereich „stockfinster“ und geradezu „ein Angstraum“, erklärte Sander. Dieser sollte „beseitigt“ werden, so der SPD-Sprecher. Der Antrag der Sozialdemokraten fand in der Sitzung des Finanzausschusses aber keine Mehrheit. Er wurde abgelehnt, obwohl Sander sich überzeugt zeigte, dass Gelder in gleicher Höhe von 50 000 Euro auch bei den Einnahmen im Lorscher Haushalt eingeplant werden könnten. Von der Stadtverwaltung werde schließlich „immer noch darauf gehofft“, dass die hessische Schlösserverwaltung diese Kosten in Lorsch übernehmen werde, sagte er.

Eine Zusage für eine Beleuchtung an der Welterbestätte liege vom früheren Direktor der Schlösserverwaltung vor, erinnert daraufhin Bürgermeister Christian Schönung. Vielleicht, so meinte der Verwaltungschef, werde in Bad Homburg über die Realisierung zum anstehenden Jubiläum in Lorsch nachgedacht. Die Beleuchtung werde möglicherweise bereits als ein überraschendes „Geburtstagsgeschenk“ vorbereitet. Denn im kommenden Dezember kann der Jahrestag der Titelverleihung gefeiert werden: 30 Jahre Unesco-Welterbe Kloster Lorsch.

Auf Nachfrage der SPD, ob die Zusage für Beleuchtung in Lorsch auch bei der nun amtierenden Nachfolgerin des damaligen Schlösserdirektors bekannt sei, versicherte Schönung, dass dies der Fall sei. Dies sei jedenfalls „protokolliert“.

Auch über das Parken für Besucher der Welterbestätte und über den seit Jahren umstrittenen geplanten „Parkplatz-Ost“ wurde beraten. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP brachten dazu den gemeinsamen Antrag ein, die 2,5 Millionen Euro, die seit Jahren in den Haushalten für eine geförderte „Ankunftsstätte“ in den Ein- und Auszahlungen vermerkt wird, endlich abzuplanen.

Mobilitätskonzept soll helfen

Mit Förderungen sei derzeit nicht zu rechnen. Mehrheitlich – bei Gegenstimmen der PWL – wurde entschieden, lediglich 70 000 Euro für die Entwicklung eines „Mobilitätskonzepts Welterbe/Innenstadt“ zu belassen.

Grünen-Chef Matthias Schimpf hatte einen neuen Großparkplatz schon lange als überflüssig kritisiert. Für die CDU erklärte nun Ferdinand Koob, man setze auf „neuen Schwung“ in der Debatte. Die Ankunftssituation sei „nicht ideal“. Es sei aber nicht zielführend, die Millionensumme von Jahr zu Jahr im Etat „mitzuschleppen, ohne dass sich etwas tut“.

Man sei sich in Lorsch stets einig gewesen, den Parkplatz nicht aus städtischen Mitteln zu finanzieren, erinnerte Dirk Sander (SPD). „Wir brauchen neuen Schwung“, setzte auch er Hoffnung auf das Mobilitätskonzept.

Die Besucherzahlen hätten sich als viel niedriger erwiesen als zunächst erklärt, erinnerte Klaus Wolff (FDP). Es seien Lösungen im Sinne der Stadt und der Welterbestätte nötig. Die Liberalen hatten zuletzt zum Beispiel angeregt, an Stelle des Parkplatz-Ost einen Elektro- oder Wasserstoffbusverkehr zum Besucherinfozentrum zu prüfen. Es sei ergebnisoffen zu beraten, so Wolff in der Finanzausschuss-Sitzung.

Christian Walter (PWL) empfand es als nicht erforderlich, einen „kostenneutralen Merkposten“ im Etat abzuschaffen. Es sei auch nicht so, dass die Schlösserverwaltung nicht nach Lösungen gesucht habe. „Wir wollen den Parkplatz nicht beerdigen“, erklärte Walter. Ein Gelände mit Baurecht bestehe. Ein Mobilitätskonzept könne gerne zusätzlich erfolgen, aber nicht als Ersatz.

Mit dieser Haltung blieb die PWL in der Minderheit, die große Mehrheit stimmte für die Abplanung der 2,5 Millionen Euro.