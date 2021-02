Lorsch. Am kommenden Dienstag (2.) wird in der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius ein Gottesdienst zu Maria Lichtmess gefeiert.

Die Lorscher Katholiken müssen sich zwar üblicherweise nur für die Sonntagsgottesdienste vorab anmelden, für den Lichtmess-Gottesdienst ist aber ebenfalls eine Voranmeldung erforderlich, erinnert die Gemeinde mit Hinweis auf die wegen Corona begrenzte Besucherzahl. Es gibt nur noch wenige freie Plätze.

Der Gottesdienst in der Kirche beginnt um 19 Uhr. Wer Kerzen mitbringt, kann sie in dem Gottesdienst segnen lassen. Die Kerzen sollten auf der Kommunionbank abgestellt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Blasius-Segen gespendet. sch