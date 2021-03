Lorsch. 30 Bewerber haben die Lorscher Sozialdemokraten für die Kommunalwahl am 14. März nominiert. Dirk Sander führt die Liste derjenigen, die künftig für die SPD in der Stadtverordnetenversammlung mitarbeiten möchten, als Spitzenkandidat an. Auf Platz zwei folgt Margret Böhne-Schnell.

69 Jahre alt ist die gelernte Krankenschwester. Ihren Ruhestand kann sie genießen, sich Hobbys widmen und zudem über ihre drei erwachsenen Kinder und ein Enkelkind freuen. Warum ist sie bereit, fünf Jahre viel freie Zeit in die ehrenamtlich zu leistende kommunalpolitische Arbeit zu investieren?

Neugier auf eine neue Aufgabe, wie sie manch anderer in der Rente sucht, ist bei der Lorscherin nicht der ausschlaggebende Grund. Böhne-Schnell engagiert sich schließlich schon seit fast 20 Jahren für die SPD in verschiedenen Ämtern. Die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung kennt sie ebenso gut wie die im Magistrat. Diesem nicht-öffentlich tagenden Gremium gehört sie seit zehn Jahren an.

Politik vom Vater kennengelernt

„Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß“, antwortet Margret Böhne-Schnell auf die Frage. „Und zu meiner Partei stehe ich voll und ganz“, fügt sie an. Engagement für die Sozialdemokraten kennt die in Niedersachsen geborene und seit 36 Jahren in Lorsch lebende Kandidatin bereits aus dem Elternhaus, von ihrem Vater.

Bei ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit liegen ihr besonders soziale Themen am Herzen. „Kinder, Jugendliche und Senioren“, sagt Böhne-Schnell. Auch „Leute mit kleinem Geldbeutel“ und Kinder, „die nicht so gut behütet sind“, hat sie im Blick. „Das ist nicht jedermanns Thema“, weiß sie nicht zuletzt aus ihrer Arbeit in der Kinder- und Jugendkommission.

Dass das Lorscher Jugendzentrum nun in die zu sanierende Nibelungenhalle integriert werden soll, wie es die Mehrheit der Stadtverordneten entschieden hat, das hält Böhne-Schnell ebenso wie ihre SPD-Mitstreiter weiterhin für falsch. Sie könne zwar nachvollziehen, dass sich Befürworter dort ein Jugendcafé wünschen. Am neuen Standort am Wingertsberg aber fehle es – im Vergleich zum jetzigen JUZ-Areal am Stadtrand mit viel Platz etwa zum Bolzen – an ausreichend Freiraum.

Starkmachen will sich die Sozialdemokratin auch für den sozialen Wohnungsbau. Für Lorsch wünscht sie sich außerdem, dass ein Mehrgenerationenprojekt verwirklicht wird. Die Ideen, die zum Thema generationenübergreifendes Wohnen vor drei Jahren auch von einem neuen Verein dazu vorgestellt wurden, hätten leider noch nicht breitenwirksam gezündet, bedauert sie.

Bohnen, Erbsen, Beeren – alles bio

Wenn Margret Böhne-Schnell nicht kommunalpolitisch aktiv ist, dann widmet sie sich gern der Gartenarbeit. Hinter ihrem Haus in und rund um ein kleines Gewächshaus gedeihen Tomaten, Bohnen, Erbsen und Kohlrabi ebenso wie Beeren, Kürbisse, Radieschen und Rote Bete. Auch ein Hochbeet, gestaltet von ihrem Ehemann Rainer Schnell, bepflanzt sie inzwischen.

„Bioprodukte“ wachsen bereits seit Jahren in dem Lorscher Garten. Margret Böhne-Schnell schließlich weiß schon deshalb um diesen Wert, weil sie als junge Frau auf einem Demeter-Hof gearbeitet hat, zu einer Zeit, als „bio“ und „regional“ noch lange nicht die Bedeutung erfuhren wie heutzutage.

So wichtig, wie es für Parteien ist, junge Leute für die Mitarbeit zu gewinnen, so wichtig ist es aber auch, auf ältere Mitglieder nicht zu verzichten. Böhne-Schnell bringt neben ihrer politischen Erfahrung auch jede Menge Lebenserfahrung ein. Was Krankheit heißt, weiß die Lorscherin zum Beispiel eben nicht nur aus ihrer früheren beruflichen Arbeit als Krankenschwester. Sie hat auch selbst einen Schlaganfall überstanden. Mit guter Betreuung, Glück, Disziplin und Selbstvertrauen hat sie sich ihren Alltag vollständig zurückkämpfen können.

Bei manchen Problemen aber kann kein Arzt helfen, da muss man sich schon selber darum bemühen, aufstehen, und sehen, was möglich ist, sagt die Kommunalpolitikerin.