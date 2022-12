Lorsch. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und somit geht auch der Lorscher Wochenmarkt in die letzte Runde. Am Freitag, den 23. Dezember, können die Besucher dort noch einmal ihre Weihnachtseinkäufe tätigen und vielleicht das ein oder andere Geschenk erwerben. Im Anschluss geht der Markt in die Winterpause.

Die Marktbeschicker werden ihre regionalen Produkte im neuen Jahr ab dem 6. Januar (Freitag) wieder zum Kauf anbieten, so die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL). red