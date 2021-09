Zu einem Tag der offenen Tür, bei dem sich alles um die Gitarre dreht, lädt die Musikschule Stadt Lorsch am Samstag ein. Kaum ein anderes Musikinstrument ist so wandlungsfähig wie sie, die am Lagerfeuer oder in der Rockmusik für Stimmung sorgt. Auch als Soloinstrument bei klassischen Konzerten und beim Flamenco ist das Zupfinstrument gefragt. Einer, der alle diese Genres beherrscht, ist der

...