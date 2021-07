Lauresham-Denar wird geschlagen

Lorsch. Am morgigen Sonntag, 25. Juli, lockt das Freilichtlabor Lauresham mit einem vielseitigen Unterhaltungsangebot für Klein und Groß. Das sonntägliche Format „Offenes Lauresham“ ermöglicht Gästen, das Freilichtlabor auf eigene Faust zu erkunden und verschiedene Stationen zu entdecken. Wechselnde Vorführungen oder Mitmachaktionen für die ganze Familie laden zudem zum weiteren Verweilen ein.

Ein Höhepunkt wird die Vorführung des Schlagens des Lauresham-Denars an der Esse auf dem „Dorfplatz“ sein. Die kleine silberfarbene Münze nach dem Vorbild eines sogenannten Dorestad Denars aus dem 9. Jahrhundert wurde erst kürzlich als Zahlungsmittel im Freilichtlabor eingeführt. Sie dient als Sammlerstück, kann aber auch verwendet werden, um Andenken auf dem frühmittelalterlichen Herrenhof zu erwerben, etwa handgezogene Pflanzensetzlinge. Der Gegenwert eines Lauresham Denars beträgt ein Euro. Werden zehn Denare oder mehr erworben, erhalten Käufer einen in Lauresham hergestellten Leder-Geldbeutel dazu.

Außerdem ist die US-amerikanische Künstlerin Lauren Muney („Silhouettes by Hand“) im Freilichtlabor zu Gast. Sie fertigt individuelle Erinnerungsstücke in Form von Scherenschnitt-Porträts für Besucher an. Diese Scherenschnitte werden im Stil von Herrscherdarstellungen auf frühmittelalterlicher Münzen wie dem Denar gehalten. Im Mittelalter zierten ausschließlich die Konterfeis von Königen Geldstücke. Dieses Privileg war exklusiv, denn gewöhnliche Menschen besaßen zu diesen Zeiten weder Porträts von sich, noch von anderen.

Darüber hinaus stehen sowohl das Färberhaus als auch die Fischerhütte des karolingischen Modelldorfes am morgigen Sonntag im Mittelpunkt. Der Fischerhütte wird durch den Wissenschaftler Jens Schabacker Leben eingehaucht. Schabacker, der auch Reenactment- und Living History-Darsteller ist, gibt Besuchenden einen Einblick in die frühmittelalterliche Fischerei sowie über das dafür notwendige Equipment. Beim Färberhaus dreht sich am Sonntag alles um das Blau-Färbe-Experiment, das Lauresham-Mitarbeitende vorführen werden. Bei diesem aufwendigen Verfahren wird Rohwolle im Färbebad mit pflanzlichen Farbstoffen aus dem Färbergarten gefärbt. Indigo-Pigmente wurden bis Ende des 16. Jahrhunderts in ganz Europa ausschließlich aus dem Wildkraut Färberwaid gewonnen. red

