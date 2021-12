Attraktionen in der Adventszeit gibt es natürlich nicht nur in Lorsch. Auch in der französischen Partnerstadt Le Coteau beispielsweise weiß man die Bevölkerung phantasievoll auf Weihnachten einzustimmen – und wählt dazu eine ähnliche Aktion für den öffentlichen Raum.

Was in Lorsch die beliebte Aktion „Fensterwunder“ ist, findet in Le Coteau mit dem Weihnachts-Dekorationswettbewerb eine

...