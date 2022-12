Herr Josef Schrom wurde heute 90 Jahre alt. Er wurde am 01.12.1932 geboren. Zurzeit ist er wohnhaft im Johanniterhaus in Lorsch, Mannheimer Str. 36. An seinem 80. Geburtstag hatten Sie bereits einen Artikel über ihn veröffentlicht, aus dem Sie sich die notwendigen Informationen ziehen können. Geboren wurde Josef Schrom in Ludschitz, Kreis Neutitschein im Ostsudetenland. 1946 wurde er mit seiner Familie vertrieben und kam in ein Auffanglager nach Lauterbach. Er war verheiratet, hat zwei Söhne (einer ist Polizeibeamter) und drei Enkel. Gelernt hat er den Beruf eines Kaufmanns, entschied sich 1952 aber, zur Polizei zu wechseln. Er begann seine Ausbildung in Hofgeismar, wechselte nach Mühlheim und Darmstadt und kam 1965 nach Lorsch zur Autobahnpolizei. 40 Jahre war er in seinem abwechslungsreichen Beruf aktiv. Neben der Mitgliedschaft in der Turnvereinigung war er auch bei den Leichtathleten der Lorscher Olympia, in der DLRG und der Arbeiterwohlfahrt engagiert. Zu seinen Hobbys gehört das Tanzen, das er im Tanzclub von Ottmar Walter betreibt. Bild: Stadt: Lortsch

