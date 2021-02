Lorsch/Einhausen. Das Beteiligungsforum zur Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim hat Ende voriger Woche die Gründung von zwei regionalen Projektbeiräten beschlossen. Daran erinnerte Bundestagsabgeordneter Michael Meister (CDU) gestern in einer Mitteilung.

Die Projektbeiräte befassen sich dabei mit den Forderungen der Region zur Vorzugsvariante der Bahn, zum einen im Streckenabschnitt zwischen Bensheim-Langwaden und Mannheim, zum anderen im Streckenabschnitt zwischen Zeppelinheim und Gernsheim (BA berichtete). „Die Gründung dieser Projektbeiräte ist ein großer Schritt nach vorne, damit die Region ihre Interessen mit Blick auf die spätere parlamentarische Befassung, bei der es um die Umsetzung möglicher übergesetzlicher Forderungen bezüglich der Trasse geht, klar formulieren kann“, so Michael Meister.

Der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete verlangt wie die weiteren Teilnehmer des Beteiligungsforums aber noch einen dritten Projektbeirat, der sich mit dem Thema Lärmschutz an den Bestandsstrecken auseinandersetzt.

Das habe Michael Meister bei einer Wortmeldung in der Sitzung des Beteiligungsforums auch aktiv gefordert, heißt es in der Mitteilung aus dem Berliner Büro des Abgeordneten.

Dieser weitere Projektbeirat soll zusätzliche Forderungen für die Verbesserung des Lärmschutzes an der Main-Neckar-Bahn und an der Riedbahn erarbeiten. Die Bahn befindet sich hierzu allerdings noch in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium.

Post ans Verkehrsministerium

Er habe sich seinerseits bereits an das Bundesverkehrsministerium gewandt und sich für die Gründung eines solchen dritten Projektbeirates ausgesprochen, so Michael Meister. In seinem Schreiben an das Bundesverkehrsministerium betont Michael Meister, dass die Diskussion um eine bestmögliche Realisierung der Neubaustrecke stets fest verknüpft wird mit einem besseren Lärmschutz an den beiden Bestandsstrecken der Bahn.

„Vor diesem Hintergrund, aber auch nach meinem Verständnis von einer umfassenden Begleitung durch Projektbeiräte, sollte das Thema verbesserter Schallschutz an den Bestandsstrecken deswegen unbedingt auch zum Gegenstand der Betrachtung durch einen Projektbeirat gemacht werden“, heißt es in dem Schreiben von Michael Meister abschließend. red