In der Vorweihnachtszeit gibt es viele Aktionen, die einem sozialen Zweck dienen. In der Lorscher Oberstraße findet am kommenden Sonntag (28.) zum Beispiel ein kleiner Benefiz-Kunsthandwerkermarkt statt. Besonderheit: Er wird bestückt von einer zehn Jahre alten Lorscherin.

„Meine Tochter hat in den letzten Monaten jede freie Sekunde genäht und gebastelt“, erklärt Stephanie Walter. Nun

...