Gemeinnützige Einrichtungen werden hin und wieder mit Erbschaften bedacht. In diesen Fällen ist es wichtig zu wissen, wie man als Verein verfahren muss. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße informiert ein Rechtsanwalt über notwendige Schritte und rechtliche Regelungen. Der Kurs läuft am Samstag, 19. März von 9.30 bis 13 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum, Römerstraße 16, in Lorsch.

