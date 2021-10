Kurs in Lorsch: Schreiben mit Word

Lorsch. Einen Kurs, bei dem Teilnehmer das Tastaturschreiben erlernen, bietet die Kreisvolkshochschule in Lorsch an. Wer das Zehn-Finger-System beherrscht, kann Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen greifen, ohne auf die Tasten schauen zu müssen – und die Texterfassung am PC oder Laptop wesentlich schneller erledigen als mit dem Zwei-Finger-Suchsystem. Gearbeitet wird mit der Textverarbeitung Word. Lehrmaterial mit Texten wird im Kurs ausgeteilt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs läuft fünfmal freitags, ab 29. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Schulungszentrum in der Lorscher Römerstraße 16. Anmeldung ist möglich unter 06251/17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de.