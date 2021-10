Kurs in Lorsch: Meditatives Zeichnen lernen

Lorsch. Meditatives Zeichnen können Teilnehmer des Kurses „Zendoodle“ jetzt bei der Kreisvolkshochschule lernen. Der Begriff „Zen“ kommt aus dem Japanischen und bedeutet: Die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Bei wem sich im Kopf zu viel angesammelt hat, soll beim Zeichnen abschalten. So funktioniert meditatives Zeichnen: Einfache Muster wiederholen sich stetig und lassen schnell kleine individuelle Kunstwerke in Postkartengröße entstehen. Der Kurs läuft am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in Lorsch, Kvhs-Schulungszentrum, Römerstraße 16.

Der Unterricht findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften statt. Was zum Kurs mitgebracht werden soll, erfahren Interessenten bei der Anmeldung unter 06251/17296-0. red