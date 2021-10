Kurs in Lorsch: Mathe für die Oberstufe

Lorsch. Für Schüler, die mit der gymnasialen Oberstufe beginnen und ihr Wissen in Mathe festigen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule den Kurs „Mathe – fit für die Oberstufe“ an. Es werden Grundlagen wiederholt, die für den Einstieg in die 11. Klasse gebraucht werden. Teilnehmer lernen Arbeitstechniken und Lernstrategien kennen. Der Kurs für Schüler der Gymnasialklasse 11 läuft ab 5. November an drei Terminen freitags 17-20 Uhr im Schulungszentrum in Lorsch in kleinen Gruppen. Anmeldung unter 06251/172960 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red

