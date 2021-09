Das Weltkulturerbe in Lorsch mit seiner 1200-jährigen Geschichte ist immer eine Reise wert. In diesen Wochen besonders, denn im dazugehörigen Museum zeigt Stahlbildhauer Jürgen Heinz eine Auswahl aus seinem umfangreichen Werk. Charakteristisch ist die Synthese zwischen Masse, Linie und Bewegung. Stilistisch sind die in den Materialfarben gehaltenen Plastiken der konzeptuellen Kunst

...