Zu einer sehr ungewöhnlichen Versammlung kamen die Stadtverordneten am Donnerstagabend zusammen: Die öffentliche Sitzung in der Nibelungenhalle nämlich war nach knapp 20 Minuten schon wieder zu Ende. Und das, obwohl unter anderem der Haushalt zu beschließen war.

Üblicherweise brauchen Gremiumsmitglieder und Zuhörer an den Terminen, in denen es um den Etat geht, besonders viel Zeit. Sich mit dem Zahlenwerk zu beschäftigen, machte diesmal keinen großen Spaß. Denn bekanntlich weist der Haushalt, der Erträge von knapp 34 Millionen Euro und Aufwendungen von etwas über 36 Millionen ausweist im ordentlichen Ergebnis ein großes Defizit auf. Der Fehlbedarf beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Die roten Zahlen aber waren natürlich nicht der Grund, weswegen die Sitzung statt Überlänge Rekordkürze hatte. Wegen Corona hatten sich die Fraktionen im Vorfeld darauf verständigt, ausnahmsweise keine Haushaltsreden und die Sitzung so kurz wie nur möglich zu halten. Über den Haushalt für 2021 war zuvor digital beraten sowie im Finanzausschuss diskutiert worden (BA berichtete). An der Zustimmung der Fraktionen dafür hatte sich bis zur Stadtverordnetenversammlung nichts geändert. Auch am Donnerstag votierten alle Gremiumsmitglieder einstimmig für die Haushaltssatzung und den Investitionsplan.

Jeder weiß, dass das Defizit vor allem eine Folge der Pandemie ist, die in allen Kommunen bei sinkenden Steuereinnahmen die Ausgaben steigen lässt. Jeder geht auch davon aus, dass noch schwere Zeiten durchzustehen sind, die gemeinsame Anstrengung erfordern. Nur die ausreichenden Rücklagen ermöglichten es, den Lorscher Haushalt diesmal auszugleichen. Einig war man sich in Lorsch, dass es diesmal keine Erhöhungen bei der Grundsteuer oder Gewerbesteuer geben soll, die Abwassergebühr ist um 1,01 Euro pro Kubikmeter gestiegen.

Unterschiedslos einer Meinung sind CDU, SPD, PWL, Grüne und FDP deshalb trotzdem nicht. Dennoch gab es nicht einmal einen Schlagabtausch über den sonst oft heftig diskutierten Teilhaushalt Kultur und Tourismus. Die von allen Fraktionen im Vorjahr beschlossene Einrichtung eines Kontos „Kommunale Corona-Hilfen“ wird allseits als Erfolg beurteilt. Mittel für Veranstaltungen, die wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, können dort gebündelt und für die Unterstützung von Vereinen, Einzelhandel, Kultur und eine lebendige Innenstadt genutzt werden.

Auch zu den Großprojekten wie etwa den Neubau der Mehrfeldhalle im Ehlried, die Sanierung der Nibelungenhalle mit Integration des Jugendzentrums am Wingertsberg oder die Sanierung der Kläranlage und die künftige Abwasserentsorgung fiel in der Nibelungenhalle kein Wort. An den Appell von Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, auf Redebeiträge zu verzichten, hielten sich am Donnerstag alle. Die jeweiligen Akzente ihrer Fraktionen gaben die Fraktionschefs im Anschluss an die Sitzung in schriftlich eingereichten Manuskripten zu Protokoll.