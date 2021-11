Kultursalon nach der Piano-Show

Lorsch. Mit seiner Piano-Show gastierte Michael Krebs (Bild) im Sapperlot. „Be your selfie“ hatte der schwäbische Musiker und Sprachkünstler aus Berlin sein Programm betitelt. Zwei geplante Aufführungen im November – mit Robert Kreis und Martin Fromme – hat das Theater jetzt auf neue Termine in 2023 verschoben. Freuen kann sich das Publikum in diesem Monat aber noch auf den Kultursalon am 30. November und zuvor am 26. November auf die Tanzwirtschaft. Im nächsten Monat kommt als erster Künstler Matthias Jung (5. Dezember). Bild: Lotz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1