Lorsch. Am 24. Januar sollte der Kultur- und Sozialausschuss tagen. Die Sitzung aber fällt aus, wurde gestern über das Parlamentarische Büro mitgeteilt. In der erweiterten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31. Januar (Dienstag) werde der Kultur- und Sozialausschuss jedoch seinen Teil des Lorscher Haushalts beschließen können. red

