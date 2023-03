Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in Lorsch

Lorsch. Am Donnerstagabend (16.03.) sind Kriminelle gewaltsam in einen Blumenladen in Lorsch und in eine nebenan gelegene Zimmerei in der Siegfriedstraße eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Auch in eine Halle in der Lagerfeldstraße wurde gewaltsam eingebrochen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuellen Ermittlungen zufolge alarmierte ein 55-jähriger Mann aus Lorsch gegen 22 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er durch Nachbarn über Taschenlampenlicht in seiner Werkstatt aufmerksam gemacht worden sei. Unmittelbar danach ertappte der Lorscher die beiden Täter auf frischer Tat, die sofort fußläufig in Richtung Bahnhof flüchteten. Die Kriminellen machten keine Beute, hinterließen durch ihr gewaltsames Eindringen jedoch einen Schaden.

Mehrere Tausend Euro gestohlen

Etwa eine halbe Stunde später meldete auch der 54-jährige Eigentümer des nebenangelegenen Blumenladens einen Einbruch bei der Polizei. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum und durchsuchten diesen. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro machten sich die Kriminellen unentdeckt davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Am darauffolgenden Morgen (17.03.) gegen 06:30 Uhr meldete sich ein weiterer Eigentümer einer Halle aus Lorsch und teilte mit, dass bei ihm in der Lagerfeldstraße eingebrochen worden sei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten auch hier gewaltsam Zugang zur Halle und erbeuteten dort Werkzeug in bisher unbekannter Menge und Wert aus diversen Fahrzeugen. Auch hier hinterließen die ungebetenen Gäste einen Schaden.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim dauern an. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.