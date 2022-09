Kräuterschnecke für die Kita, Voliere für den Vogelpark

Lorsch. Oft wird darüber geklagt, dass sich zu wenige Menschen im Ehrenamt engagieren würden. Der Freiwilligentag unter dem Motto „Wir schaffen was“ zeigt aber, dass viele bereitwillig und sogar sehr gerne anpacken, wenn Hilfe für konkrete Projekte über einen überschaubaren Zeitraum ohne weitere Verpflichtungen gebraucht wird. Andreas Kern zum Beispiel hätte am Wochenende mit seinem Sohn Fußball spielen oder sich um private Dinge kümmern oder einfach nur ausruhen können. Er machte sich aber auf zur Kita in der Viehweide.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der städtische Kindergarten hatte dazu aufgerufen, eine Kräuterschnecke zu bauen. Kern half in seiner Freizeit mit, und zwar obwohl er weder Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung ist, noch ein Kind in dieser Kita hat. Es handle sich einfach um eine „gute Aktion“, so der Lorscher Familienvater. Diese wolle er nach Kräften am Freiwilligentag unterstützen, erklärte der Wirtschaftsinformatiker auf Nachfrage.

Auf dem Platz, auf dem es früher einen kleinen Teich gab, können nun bald Kräuter geerntet werden. Salbei, Pfefferminze, Petersilie, Schnittlauch und Basilikum werden es mindestens sein, insgesamt könnten es sogar 16 verschiedene Kräuter werden. Jeanette Hilsheimer und Alice Samstag, Erzieherinnen im Kindergarten in der Viehweide, hatten sich im Vorfeld schlaugemacht, wie die mediterrane Zone für den Salbei, die gemäßigte Zone etwa für Koriander und die feuchte Zone unter anderem für Pfefferminze anzulegen sind.

Gewürze im eigenen Garten

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Aktion Fünf Projekte für freiwillige Helfer in Lorsch Mehr erfahren

Sie hantierten am freien Wochenende gemeinsam mit Andreas Kern im Kita-Garten mit Steinen und Muttererde, Schotter und Rindenmulch. Die Kräuterspirale ist schon deshalb für die Kita besonders sinnvoll, weil in der Einrichtung in der Viehweide täglich frisch gekocht wird. Künftig kann die Spinatlasagne, das ist das erklärte Lieblingsessen vieler Kindergartenkinder dort, sogar noch mit eigenen Gewürzen verfeinert werden. Das Thema Essen in die pädagogische Arbeit einzubinden, sei wichtig. Kennen Kinder frische Lebensmittel nicht, ist es schwieriger, sie von diesen Alternativen zu Convenience-Produkten zu überzeugen, wissen die Erzieherinnen.

Auch im katholischen Kindergarten St. Benedikt wurde am Wochenende gearbeitet. Ursprünglich sollten unter anderem Holzspielgeräte neu gestrichen werden. Wegen des angekündigten Regens aber wurde umgeplant. Genug zu tun gab es auf dem großen Freigelände. Tina Daniel, die unter dem Klettergerüst den Rindenmulch als Fallschutz ordnete, hatte gleich noch ihren Mann und zwei Kinder als Helfer mitgebracht und fand die kühlen Temperaturen im Grunde genommen „perfekt“ für die Aufgaben im Freien.

„Wir sind froh um jede Schaufel Sand“, sagte Kita-Leiterin Moni Wilhelm. Mehrere Kinder schippten nämlich fleißig Sand, der in den Wochen zuvor über die Begrenzung hinausgespielt wurde, ordentlich zurück in den Kasten. In St. Benedikt sind die Erfahrungen mit dem Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar gut. Im vorigen Jahr haben sich viele Eltern beteiligt, als die Kita-Fassade zu verschönern war. Auch diesmal kamen letztlich sogar mehr Teilnehmer zum Helfen, als sich zuvor angemeldet hatten, freute sich Moni Wilhelm.

Größere Abrissarbeiten

Wenige Meter weiter, im Vogelpark, herrschte gleichfalls viel Betrieb. Größere Abrissarbeiten standen an und die Sanierung und Errichtung von neuen Volieren, unter anderem entsteht eine Gesellschaftsvoliere für Wellensittiche und Zebrafinken. Auch Tom und Ben machten sich nützlich. Die beiden Drittklässler besorgten mit großen Gartenscheren einen Teil des Grünschnitts. Ihre Familie besuche den Vogelpark sehr gern, berichtete Yvonne Matzke, die neben den Jungs an den Essigbäumen arbeitete, auf Nachfrage. Da sei es für sie eine Art Dankeschön, wenn sich die Familienmitglieder einmal im Jahr an der Freiwilligen-Aktion beteiligten.

Der Vogelschutzverein gehörte zu den ersten Vereinen in Lorsch, die bei „Wir schaffen was“ mitmachten, erinnert Vereinsvorsitzender Nicolai Poeplau, der ebenfalls mit seinen Kindern auf dem Gelände anpackte. In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen der Aktionen das Dach und der Gastraum des Treffpunkts im Vogelpark renoviert, der Teich ausgebaggert und neu befüllt. Mit den neuen Volieren soll die Vogelwelt verschiedener Kontinente anschaulicher vermittelt werden. Afrika, Australien und Amerika als Schwerpunkte sind angedacht.

Gut besucht war auch das Projekt des Vereins für Große Pflanzenfresser, der sich um ein Amphibienbiotop für die Wasserbüffel-Beweidung kümmert. Mangels Interesse abgesagt wurde hingegen die Putz-Aktion der Stadt.

Einen Imbiss und die blauen „Wir-schaffen-was“-T-Shirts gab es gratis für alle Helfer. „Wir schaffen was“ läuft alle zwei Jahre.