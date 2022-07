Lorsch. In Lorsch werden wieder Kräuter für den Werzwisch gesammelt. Die Sträuße werden dann zum Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt (15. August) mit in die katholische Kirche St. Nazarius gebracht.

Am 13. August (Samstag) erläutert Gisela Steines vom Lorscher Heimat -und Kulturverein, welche Kräuter für den Werzwisch benötigt werden. Die Fachfrau gibt Interessierten auch Tipps, wo diese Kräuter zu finden sind. Treffpunkt ist am 13. August um 19.30 Uhr am Sachsenbuckel.