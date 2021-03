Lorsch. Die Kornelkirsche zählt zu den Frühblühern. An der Welterbestätte Lorscher Kloster ist gerade ein Exemplar in der Nähe des Kräutergartens zu bewundern. Die heilenden Kräfte der Pflanze schätzte schon Hildegard von Binden. Die Früchte enthalten unter anderem Vitamin C, aus Blättern und Knospen wird Tee hergestellt. red/Bild: Neu