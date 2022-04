Viele Jahre lang hat Peter Schumann, Kirchenmusikdirektor aus Heidelberg, die Reihe Konzerte in Kirchen und Klöstern betreut. Auch in Lorsch hat Schumann zahlreiche gut besuchte Konzerte in der Kirche St. Nazarius organisiert. Nach seinem Tod Anfang dieses Jahres wird die Konzertreihe nun fortgesetzt. Das teilt der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur Lorsch unter Vorsitz von

...