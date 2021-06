Konzert mit dem Duo Allegro

Lorsch. Das Duo Allegro mit Alexander Galushkinan der Violine und Rolf Fritz am Klavier gastiert am 4. Juli um 19 Uhr im Rahmen vom Kultursommer Südhessen im Alten Rathaus in Lorsch.

Unter dem Titel „Strahlende Nordlichter“ präsentieren sie Stücke nordeuropäischer Komponisten. Der Norweger Edvard Grieg, der Finne Jean Sibelius und der Este Arvo Pärt schrieben unverkennbare, starke und emotionale Musik. Grieg, schon zu Lebzeiten Nationalheld, gilt als einer der größten Romantiker, Pärt als Meister der Stille und Spiritualität, während der geheimnisvolle Sibelius sich oft von finnischen Märchen und Sagen inspirieren ließ.

Gefördert wird das Konzert vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, unterstützt von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten. red