Konrektor wechselt nach Heppenheim

Lorsch. Zum Start in die Sommerferien wurde an der Werner-von-Siemens-Schule nicht allein Schulleiterin Kirsten Lück verabschiedet. Auch auf ein weiteres Mitglied des Leitungsteams muss die Haupt- und Realschule künftig verzichten: auf Stephan Wüst. Der 36-Jährige, bisher als einer der beiden Konrektoren in Lorsch tätig, wechselt nach Heppenheim. An der Martin-Buber-Schule wird er künftig als stellvertretender Leiter arbeiten.

Auch zwei langjährige Pädagogen werden zum neuen Schuljahr nicht mehr in Lorscher Kiefernstraße präsent sein: Barbara Rengstorf-Dürr und Helga Gless. Die beiden Lehrerinnen freuen sich jetzt über ihren Ruhestand. Eine ausnehmend ruhige Zeit wird aber vor allem Rengstorf-Dürr zunächst keinesfalls erwarten dürfen, die an der Siemens-Schule 27 Jahre lang Sport, Arbeitslehre und Werken unterrichtete und die Volleyball-AG sowie Projekte wie Jugend trainiert für Olympia leitete. Die Bensheimerin hat sich nämlich für einen Aufenthalt als „Granny-Aupair“ entschieden.

Als Leih-Oma wird sie, sobald das möglich ist, in Kanada in einer Familie deren Kinder betreuen – und die 66-Jährige freut sich sehr auf dieses Abenteuer. Das große Land in Nordamerika habe sie schon immer fasziniert. Zurückkommen werde sie aber bestimmt trotzdem wieder, sagt Rengstorf-Dürr mit Blick auf ihre eigene Familie sowie Haus und Garten daheim.

Helga Gless, die Mathe und Physik unterrichtete, ist ein „Oma-Programm“ schon vertraut. Die 65-Jährige hat selbst zwei Enkelkinder. Gless, die viele Jahre in Rostock arbeitete und beruflich nicht nur die Schule kennt, sondern auch in einer Versicherung tätig war, bevor sie in den Kreis Bergstraße kam, freut sich jetzt unter anderem auf die freie Zeit für Reisen mit der Familie. Die Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch habe sie damals sehr bewusst für ihre Bewerbung als Lehrerin ausgewählt, sagt Gless. Der gute Ruf der Schule sei bekannt gewesen.

Reisen gehört auch zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen von Stephan Wüst. Mathe und Erdkunde sind seine Fächer. Wüst hat neben seinem Lehramtsstudium und seinem Referendariat in Fulda parallel noch ein Fernstudium absolviert, und zwar in Coaching und Veränderungsmanagement. Die Kenntnisse hätten ihm natürlich auch bei den Aufgaben als Konrektor geholfen. Jetzt freut er sich, seine Erfahrung an der neuen Wirkungsstätte in Heppenheim einbringen zu können.

Von den vier Funktionsstellen an der Werner-von-Siemens-Schule sind nun zwar zwei vakant. Dennoch wird der Betrieb auch im kommenden Schuljahr glatt laufen. Der stellvertretende Schulleiter Jens Grüneberg und der Konrektor Martin Maurer, die diese Arbeit schon lange managen, kümmern sich darum. Selbstverständlich wird es auch einen Nachfolger für Kirsten Lück geben.

Wer künftig an der Spitze der einzigen weiterführenden Schule in Lorsch stehen wird, ist aber noch offen. Die Stellen von Rengstorf-Dürr und Gless, beziehungsweise ihre Fächer, sind bereits wieder besetzt.

An der Siemens-Schule mit ihren rund 500 Schülern wird damit gerechnet, dass auch im kommenden Schuljahr drei neue Realschulklassen und eine Hauptschulklasse gebildet werden.

