Wer beachtet schon Odermennig, Schafgarbe oder Dost? Wenn man draußen mit dem Fahrrad unterwegs ist oder spazieren geht, nimmt man von solchen schlichten Pflanzen üblicherweise keine Notiz. Was alles am Wegesrand blüht, und wie hübsch die Kräuter erst zu einem Strauß gebunden aussehen, das konnte erfahren, wer sich am Samstagabend Gisela Steines anschloss. Das Vorstandsmitglied des Lorscher

...