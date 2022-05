„Klimaschutz zum Anfassen und Ausprobieren“, so lautet das Motto des ersten Klima- und Nachhaltigkeitstags, der am Sonntag (15.) zusammen mit dem Frühlingsmarkt in Lorsch besucht werden kann. Am Kaiser-Wilhelm-Platz gibt es Infostände zu den Themen Erneuerbare Energien, E-Mobilität sowie Foodsharing gegen Lebensmittelverschwendung.

Elektrofahrzeuge testen

Eine Auswahl an

...