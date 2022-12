„Kleiner Prinz“ schon ausverkauft

Lorsch. Die Nachfrage nach Karten war groß, der Vorverkauf der Tickets für die Generalprobe des Musicals „Der kleine Prinz“, welches am 23. Dezember in der Nibelungenhalle als Benefizveranstaltung aufgeführt wird, ist daher schon am ersten Wochenende des Verkaufsstarts beendet worden.

Erfolg beim Weihnachtsmarkt

Auf dem Lorscher Weihnachtsmarkt wurde der gesamte verfügbare Ticketbestand restlos ausverkauft, heißt es von der Stadt. Sollten bis zum Abend der Aufführung weitere Tickets an der Abendkasse verfügbar sein, soll darüber informiert werden. red