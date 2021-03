Lorsch. Der Liederkranzvorsitzende Klaus Dieter Schmidt feiert am morgigen Samstag (19.) seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Franke kam im Jahr 1962 nach Lorsch, wo er bei dem damaligen Kreislandwirt Karl Olf eine Ausbildung zum Landwirt erhielt. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst in der Landwirtschaft bei Erna Walter, ließ sich dann umschulen und arbeitete ab 1973 als Arbeitsvermittler beim Arbeitsamt Darmstadt.

Arbeitsberater in Bensheim

Nach der bestandenen Inspektorenprüfung wurde Klaus Dieter Schmidt Arbeitsberater und stellvertretender Dienstleiter der Dienststelle in Bensheim bis er 2005 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Klaus Dieter Schmidt, vielfach ausgezeichneter Lorscher, wird 75. © Weinbach

Seine große Liebe gilt nicht nur seiner Ehefrau Helma und seiner Familie, sie gilt auch dem Chorgesang, für den er einen großen Teil seiner Freizeit einsetzt. 1967 trat Schmidt in den damaligen Männergesangverein Liederkranz ein und wurde 1972 stellvertretender Vorsitzender.

Im Jahr 1988 übernahm der Jubilar das Amt des ersten Vorsitzenden. Unter seiner seit 28 Jahren andauernden Leitung wurde aus dem Männergesangverein der Gesangverein Liederkranz – ein gemischter Chor.

Klaus Dieter Schmidt freut sich, dass der Lorscher Verein, der inzwischen seit 165 Jahren besteht, während seiner Amtszeit als Vorsitzender und unter der Leitung guter Dirigenten zu einem Leistungschor heranwuchs, der mit zahlreichen Konzerten die Menschen landesweit und in verschiedenen Städten Europas erfreute.

Gerne erinnert sich Schmidt an die vielen Auftritte in Lorsch, die Teilnahme an den Lorscher Fastnachtszügen mit Fußtruppen und Wagen, an die Schlachtfeste zum 1. Mai, an die vielen Sänger-Reisen, etwa nach Belgien und Frankreich zu den befreundeten Vereinen der Partnerstädte und nach Ungarn. Natürlich gab es auch Gegenbesuche dieser Vereine in Lorsch.

Stolz ist der Jubilar auch auf die vielen musikalisch hervorragenden Konzerte und Kirchenkonzerte. Um neue und jüngere Mitglieder zu finden, wurde im Jahr 2002 ein Aufruf im Bergsträßer Anzeiger gestartet und es meldeten sich spontan zwölf jüngere Frauen, die sich anschließend zu der Gruppe der „Musix“ formierten.

Heute zählt der Chor über 30 aktive Sängerinnen, deren Repertoire hauptsächlich aus zeitgenössischer und englischer Chorliteratur besteht und der in mehreren Konzerten sein Können immer wieder unter Beweis stellte.

Seit über 50 Jahren ist Klaus Dieter Schmidt auch förderndes Mitglied des Männergesangvereins Germania. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Lorscher Partnerschaftsvereins und ist Mitglied der Handballabteilung der Lorscher Turnvereinigung Tvgg.

Seit 2007 war er Beisitzer im Vorstand des Sängerkreises Bergstraße und von 2013 bis 2018 vertrat er den Sängerkreis als Stellvertreter des ersten Vorsitzenden Heinz Ritsert und ist seit 2016 Mitglied der Kulturkommission der Stadt Lorsch. Im Jahr 2003 erhielt er den Ehrenbrief des Landes Hessen für seine Verdienste um das Vereinsleben.

Im Jahr 2006 wurde Klaus Dieter Schmidt mit der Ehrenplakette des Kreises Bergstraße ausgezeichnet und erhielt 2013 den Ehrenbrief und die Verdienstmedaille des Hessischen Sängerbundes. Klaus Dieter Schmidt bedauert es, dass er seinen besonderen Geburtstag nicht mit im größeren Kreis mit Freunden feiern kann. par