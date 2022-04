Wegen des Krieges fliehen viele Menschen aus der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft auch in Lorsch ist groß. Auch der Verein zur Förderung der Kunst und Kultur will zur Linderung der durch den Krieg verursachten Not einen Beitrag leisten. Der Verein unter Vorsitz von Ehrenbürgermeister Klaus Jäger lädt zu einem Benefizkonzert ein. Termin ist am kommenden Samstag (9.), Beginn um 18 Uhr im

...