Klartext sprechen und Kritik gelassener nehmen

Lorsch. Um den Umgang mit Kritik und Krisen geht es in einem neuen Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch. Er konzentriert sich dabei auf Probleme, die im Beruf entstehen.

Abgrenzung trainieren

In der Ankündigung heißt es: Gibt es im Berufsleben – in Gesprächen oder Auseinandersetzungen – Situationen, die Sie persönlich anfechten? Fällt Ihnen nicht immer spontan ein, wie Sie sich abgrenzen können oder einen Konter setzen? Mangelt es vielleicht an der nötigen Portion Gelassenheit?

Im Kurs „Umgang mit Kritik und Krisen im Beruf“ der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen die Teilnehmer innere Stärke zu entwickeln, und gelassener auf Kritik zu reagieren. Auch wird ihnen vermittelt, wie sie Klartext sprechen, Grenzen setzen können und allgemein selbstbewusst auftreten können.

Im Kurs werden gemeinsam Lösungswege gesucht, um berufliche Belastungen gut zu meistern und damit Erfolg zu haben.

Der Kurs findet am 24. April (Samstag) und 25. April (Sonntag) jeweils von 10 bis 17 Uhr im Schulungszentrum in der Lorscher Römerstraße 16 statt.

Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule in Lorsch an, und zwar entweder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-0 oder mit wenigen Klicks über die Homepage unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

