Lorsch. In den hessischen Kitas gibt es derzeit kein Betretungsverbot, sondern lediglich den Appell an die Eltern, Kinder nur in dringenden Fällen dort betreuen zu lassen. Für viele Familien ist das schwierig. Bis zu 68 Prozent seien städtische Einrichtungen zuletzt zum Teil belegt gewesen, berichtete Bürgermeister Schönung im Finanzausschuss.

AdUnit urban-intext1

Wer seinen Nachwuchs in der Corona-Krise daheim lässt und so zur Beruhigung der angespannten Situation beiträgt, solle aber nicht auch noch „bestraft“ werden, indem er dennoch den monatlichen Kindergartenbeitrag bezahlen müsse.

Der Finanzausschuss sah das ebenso und sprach sich einstimmig für eine Sonderregelung im Lockdown aus. Sie ermöglicht nun eine tagesgenaue Abrechnung der Beiträge, erfordert allerdings einen höheren Aufwand, hieß es von de Verwaltung.

Als „schlüssig und sinnvoll“ bezeichnete Klaus Wolff (FDP) diesen Nachtrag zur Beitragssatzung, Matthias Schimpf (Grüne) lobte das proaktive Vorgehen, andernorts dagegen habe man Eltern mit Briefen „erschreckt“. Eine „faire“ Lösung und ein „richtiges Signal“, befand auch Christian Walter (PWL). sch