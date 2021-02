Lorsch. Man kann es fast schon eine Tradition nennen, dass der engagierte Vogelkundler Klaus Schumacher aus Einhausen zu Beginn des Winters in den Lorscher Kindergarten in der Viehweide kommt, um mit den Kindern Futtertafeln zu bauen und „Vogelpudding“ als Winterfutter für Vögel zu kochen. In diesem Jahr konnte die beliebte Aktion wegen Corona und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen aber nicht stattfinden, bedauert auch die Kindergartenleiterin Brigitte Heim.

Klaus Schumacher sägte daheim

Aber komplett wollte der kinderfreundliche Lehrmeister die alljährliche Aktion natürlich nicht ausfallen lassen. Schumacher sägte also zuhause ausreichend Holz zurecht, so dass schließlich für jedes Vorschulkind in der Kita ein Bausatz zum Anfertigen einer Futtertafel zur Verfügung stand.

Auch lieferte Klaus Schumacher dem Kindergarten Fett und eine Körnermischung, womit der „Vogelpudding“ zum Füllen der Tafeln gekocht werden konnte. Da zurzeit zum eigenen Schutz vor Ansteckungen mit Corona nicht alle Kinder in den Kindergarten gehen, übernahm eine der anwesenden Kleingruppen unter Anleitung der Erzieherinnen Ingrid Straub und Brigitte Heim das Bauen der Futtertafeln.

Futtertafeln wurden verteilt

Auch das Kochen des „Vogelpuddings“ erledigte die Kleingruppe auch für die Kinder, die derzeit nicht wie üblich in den Kindergarten kommen.

Bepackt mit den fertig gefüllten Futtertafeln machte ich die Gruppe dann auf den Weg und verteilte das Winterfutter an die Vorschulkinder, die zuhause bleiben.

Jetzt können die hungrigen Vögel in vielen Lorscher Gärten einen Leckerbissen finden. „Es ist für unseren Kindergarten eine große Bereicherung, dass Klaus Schumacher uns so freundschaftlich verbunden ist und uns immer wieder mit lehrreichen Aktionen erfreut“, sind sich Ingrid Straub und Brigitte Heim einig. red