Kirchenfenster in Lorsch eingeworfen / Jugendliche rennen in Richtung Innenstadt

Lorsch. Mit Steinen ist am vergangenen Freitag (28.) ein Fenster der Sankt Nazarius Kirche eingeschlagen worden. Mehrere Anläufe waren wohl nötig gewesen, um das Fenster in etwa vier Meter Höhe zu treffen, wie die Polizei berichtet. Aufgrund von Zeugenaussagen sind Jugendliche in den Fokus der Ermittler gerückt. Aus der Gruppe sollen demzufolge gegen 18 Uhr Steine geworfen worden sein, bevor die Jugendlichen in Richtung Innenstadt davon rannten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06252 / 706-0 zu melden.

