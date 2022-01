Kindern lernten, mit dem Lötkolben zu arbeiten

Lorsch. Zehn Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren fanden sich für zwei Ferienspieltage im Jugendtreff „Kaschde“ ein, so André Pfleger, Leiter der städtischen Jugendförderung. Zum Auftakt der Winter-Ferienspiele war eine Kindergruppe mit Betreuerinnen zum Schlittschuhlaufen in die Frankfurter Eissporthalle gefahren. Eine etwas anders zusammengesetzte Gruppe vergnügte sich anschließend zwei Tage im Jugendzentrum im Lagerfeld.

Eingeladen worden waren sie zu gemeinsamen kreativen und kulinarischen Aktionen. Was das hieß, erkundeten die Mädchen und Buben selbst. Sie konnten zum Beispiel auf Papier malen. Verschiedene Motive wie Dinosaurier, Superhelden und Märchenfiguren dienten als Vorlage. Die durften sie frei malen, abpausen und farbig verzieren. Eine weitere Möglichkeit bestand im Filzen mit bunter Wolle. Aus Styroporkugeln wurde unter anderem eine Weltkugel und ein naturgetreuer Panda-Bär gebastelt. Interesse weckte auch die Herstellung von Bildern mit Bügelperlen.

Ungewohnt war für viele Kinder die Brandmalerei mit einem feinen Lötkolben. Auf Frühstücksbrettchen gestalteten drei Mädchen nicht nur ihre Namen, sondern auch Blätter oder den passenden Schriftzug „Breakfast“ (Frühstück). Angela Dettmering gab wichtige Tipps, wie ein Lötkolben zu halten ist, um das Motiv richtig erscheinen zu lassen. Sie ist als Diplom-Sozialarbeiterin bei der Jugendförderung der Stadt angestellt. Engagiert zeigten sich nicht nur die Mädchen beim Tischfußballspiel. Da rappelte der hin und her rollende weiße Ball über die Spielfläche. Mit geschickten Drehgriffen versuchten die Spielerinnen und Spieler immer wieder, mit ihren roten und blauen Kickern die Kugel in Richtung des gegnerischen Tors zu schießen.

Weil am zweiten Jugendtreff-Tag zeitweise sogar die Sonne schien, tobten einige Kinder auch auf der Wiese im Freien. Eine andere beliebte Aktivität war das Zubereiten von Speisen. Am Mittwoch kochte André Pfleger Nudeln mit Tomatensoße. Am Donnerstag halfen die Kinder bei der Herstellung einer Pizza. Sowohl eine vegane als auch eine Pizza mit Salami ließen sie sich schmecken.

Dazu backten die Ferienspielkinder aber auch selbst Zitronenkuchen und Schoko-Muffins. Auch gesunde Äpfel lagen für alle bereit. Die Kinder beteiligten sich lebhaft am Ferienspiel-Programm. André Pfleger zeigte sich am Ende zufrieden mit den abgelaufenen Ferienspieltagen.

Er sei froh, dass in der Coronazeit ein Angebot auf die Beine gestellt werden konnte und Kinder am Programm teilgenommen hatten. Seine Hoffnung beruht darauf, dass es in den kommenden Monaten wieder besser werde und dann auch wieder deutlich mehr Kinder angemeldet werden.

„Wir haben vor, im Sommer wieder mit den Kindern eine Kanu-Tour auf der Lahn zu veranstalten. Im Herbst steht ein Zeltlager im Schwarzwald für eine Woche auf dem Plan“, kündigte der Leiter der Jugendförderung an. ml